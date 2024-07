Màtria o barbàrie; de Júlia Ojeda, Anna Punsoda i Marta Roqueta-Fernàndez.

Potser és molt difícil estar d’acord al cent per cent amb totes les veus que apareixen en aquest treball col·lectiu dirigit per les tres dones que apareixen a la portada, però crec que la seua lectura és molt recomanable actualment i a partir d’aquí parlar i treballar per millorar el nostre futur nacional. Molts són els àmbits tractats en aquest volum, però en una cosa que coincidim tots, és que mentre continuem vinculats a un estat com l’espanyol, no podrem avançar en molts dels drets socials que sempre reivindiquem. No sabem on anem, però sabem d’on venim i no volem tornar.

He escrit petit tasts al meu facebook en un àlbum anomenat política.