Matèria d’Altea, d’Irene Klein Fariza.
A la biblioteca de l’institut tenim aquesta novel·la de la jove escriptora Irene Klein on amb l’excusa de la novel·la Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutilla, l’autora ens descriu en que s’ha convertit aquella vila de marines (a baix) i llauradors (a dalt). Un ciutat depredada pel turisme de masses i del qual només es beneficien uns quants, mantenint a la resta en una situació econòmic precària per a poder dominar-los (les protagonistes es poden quedar sense casa i malviuen amb eines poc remunerades). Tot això ho veu i ho intenta captar un periodista que s’allotja al càmping on treballa durant l’estiu un de les protagonistes. La comparació amb la visió idíl·lica de Carmelina és clara i a mes, en certs diàlegs entre la jove protagonista i el seu amic que té un situació econòmica millor que ella es veu l’absurd entre que gaudeix del turisme depredador (ell a les illes gregues) i qui el pateix (ella treballant al càmping i sense tenir gaire temps de lleure per gaudir de l’estiu). Altres hem patit aquesta situació treballant al camp per a la família.