Mary Shelley, la creació de Frankenstein; conferència d’Anna Moner.

L’ajuntament de Casinos ha organitzat una sèrie d’actes per commemorar el 8 de març i un d’aquests ha estat la conferència realitzada per l’escriptora Anna Moner sobre la figura de Mary Shelley i la seua novel·la més famosa, Frankenstein o el modern Prometeu. La conferència ha estat molt interessant i Anna Moner ens ha contat tot el procès creatiu d’aquest ficció explicant el context històric i personal de l’autora. Un gran descripció d’aquests fets complementats amb detalls sobre el món de l’art i la ciència, temes que la conferenciant domina com ha demostrat a les seus novel·les que he llegit, Les mans de la deixebla i La mirada de la vidre.

Sembla ser que el tema de Mary Shelley em persegueix darrerament. A la darrera novel·la de Roc Casagran, Somiàrem una illa, es parla del tema al primer capítol al descriure els efectes produïts a Europa per l’erupció d’un volcà a una illa d’Indonèsia. Una efecte hivernacle que va provocar que el 1816 fos conegut com l’any sense estiu i que feu que Mary Shelley, el seu marit, Lord Byron, el Dr Polidori i altres es tancaren a una casa al llac Léman a escriure narracions de terror. D’ací neix El vampir i Frankenstein. O també els quadre que va pintar Joseph Turner per aquella època es pensa que estan influenciats per aquest fals estiu del 1816.

Fa poc també, a vilaweb vaig llegir sobre una obra de la seua mare, Mary Wollstonecraft que es deia “Mary, una ficció”, una novel·la on la mare de Mary Shelley reflecteix el seu pensament feminista molt avançat a la seua època.

També fa uns anys vaig llegir una biografia novel·lada de l’autora de Frankenstein escrita per Dolors Garcia i Cornellà, Castells a l’aire.

O també, com varem parlar a la conferència d’ahir, recordar les adaptacions cinematogràfiques: El Frankenstein de James Whale amb Boris Karloff o Frankenstein de Mary Shelley, dirigida per Kenneth Branagh, interpretada per ell mateix i Robert de Niro. O pel·licules vinculades amb l’autora com Remando al viento, de Gonzalo Suarez.

Com va dir Anna al final de la conferència adreçant-se al públic, no vos entren ganes de llegir la novel·la?