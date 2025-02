Mares migrants, de Fàtima Saheb

En aquests temps que hem d’aguantar com consellers ineptes i amb mala bava com els sr. Rovira volen acabar amb la nostra llengua i cultura, sobretot a l’escoles, el descobriment de llibres com aquest, un llarg poemari escrit una filla de la immigració, crec que nascuda a Benicarló i ara resident a Barcelona, són una gran alegria. Demostrem que la nostra llengua pot acollir i potser útil pet tots els nouvinguts que venen al nostre país en cerca d’una vida millor.

El llibre va dedicat sobretot a les mares que han migrat i que han lluitat per donar al fills el que elles no han tingut. Lluitat contra els microracisme i els racismes més evidents i crec que també contra el masclisme de les dues societats (no ho esmenta molt al llibre, però crec què evident). Un gran homenatge a les mares lluitadores!

Aquest poema m’agrada molt: Temporeres de Huelva

Temporeres

terme minuciosament patentat

per fer malabars amb vides humanes

i sortir-ne airós.

mantells de silenci en ple segle XXI

societats sencers calles

que les abusin

que les explotin

mereix titulars de luxe

però apagarem el televisor

ens acostarem a la nevera

i ens servirem

una bona ració de maduixes

en menjar-les

i notar l’explosió roja

als nostres llavis

només ens entristirà una cosa

que no ens quedi nata a casa

perquè amb nata estarien

mortalment bones.

Per més informació: