Malpaís, de Jota Martínez Galiana.
Farà unes setmanes un companya de feina em va regalar aquest llibre ja que coneix les meues opinions polítiques independentistes. Ara el problema que tinc després d’haver-la llegit és que no sé com classificar-la a la llibreria, si al llibres de ficció, als d’assaig o als d’història, ja que la novel·la retrata perfectament a travès del ficció el país que ens va tocar viure durant els llargs anys de mandat el Partit Podrit a la Generalitat de baix. Personatges ficticis que retraten a altres de ben reals i fets reals, i algun de fictici es barregen per recrear aquells anys d’infaust record. Potser l’únic menys creïble és el festeig i matrimoni entre la periodista protagonista amb idees progressistes i el protagonista masculí que milita al Partit i arribarà a ser conseller, però aquest recurs l’autor l’utilitza com a eix narratiu i com a introducció dels problema de la violència masclista, ben present, per desgràcia, a la nostra societat.