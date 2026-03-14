Malpaís, de Jota Martínez Galiana.

Publicat el 14 de març de 2026 per vicent montesinos

Farà unes setmanes un companya de feina em va regalar aquest llibre ja que coneix les meues opinions polítiques independentistes. Ara el problema que tinc després d’haver-la llegit és que no sé com classificar-la a la llibreria, si al llibres de ficció, als d’assaig o als d’història, ja que la novel·la retrata perfectament a travès del ficció el país que ens va tocar viure durant els llargs anys de mandat el Partit Podrit a la Generalitat de baix. Personatges ficticis que retraten a altres de ben reals i fets reals, i  algun de fictici es barregen per recrear aquells anys d’infaust record. Potser l’únic menys creïble és el festeig i matrimoni entre la periodista protagonista amb idees progressistes i el protagonista masculí que milita al Partit i arribarà a ser conseller, però aquest recurs l’autor l’utilitza com a eix narratiu i com a introducció dels problema de la violència masclista, ben present, per desgràcia, a la nostra societat.

