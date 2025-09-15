Makinavaka (Golden years), d’Ivà.
Publicat el 15 de setembre de 2025 per vicent montesinos
L’altre dia a la papereria Miquel de Llíria, com sol passar cada més de setembre, estava inundada de col·leccionables i, entre tanta paperassa, vaig trobar un selecció d’historietes del Makinavaja (El vaig descobrir amb Ferran Rañé al teatre a València, després va ser Andrés Pajares al cinema, i el millor, Pepe Rubianes a la televisió!) i el vaig adquirir per recordar aquells còmics que ara serien políticament incorrectes. Els meus anys de facultat i els primers treballant a Terrassa.
