L’últim estiu a Roma, de Gianfranco Calligarich.

Com sempre el millor premi de la literatura no defrauda, i malgrat que enguany no ha anat a parar cap autor en llengua catalana continua sent el millor premi literari que es dona al nostre país. En Joan Daniel i la resta del jurat l’han tornat a encertar, gaudireu molt amb la seua lectura. Hi ha que advertir que el llibre no és actual, sinó un reedició de fa poc, ja que es va escriure en 1973.

El llibre ens conta l’ambient a la ciutat de Roma per aquells anys des de la visió d’un periodista que no passa pel seu millor moment i veiem com no deixa gaire bé a la societat romana d’aleshores, i tot amb un humor mot sarcàstic o pocs ixen ben parats. Personalment en molts moments no sabia si estava llegint un llibre o mirant La dolce Vita de Federico Fellini.