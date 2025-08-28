Los piratas del Halifax, de Jules Verne
Aquests estiu em vaig trobar dos llibres a la Biblioteca municipal de Llíria, dues històries de quan era jove. La primera és Los piratas del Halifax que ja havia llegit en la versió en còmic que va fer Bruguera per aquells anys. En aquesta història Verne ens fa un viatge per les Antilles menors descrivint com eren aquestes a la seua època al mateix temps que ens narra una aventura de pirates protagonitzada per un joves estudiants que tenen en comú haver nascut en aquelles illes. La diferència amb el còmic es la proporció entre els capítols que descriuen el viatge i els capítols que es centren en la detenció i mort dels pirates. Aquesta segona part és molt més ampla al còmic que a la novel·la, ja que la primera part, molt més llarga a la novel·la és molt més descriptiva i no té tanta acció, cosa que en un còmic per joves li haguera fet perdre tensió narrativa.
També en vaig trobar una versió de El mundo perdido d’Arthur Conan Doyle. Ja l’havia llegida, potser en algun llibre de la biblioteca, ja que no el trobe per casa i la recordava molt més llarga. A més en aquell època amb només dos canals de televisió vaig veure una versió cinematogràfica. Vaig comprovar l’edició i a dins deia que era una traducció, cosa que després vaig comprovar que era impossible. Aquesta versió tenia la meitat de pàgines de la que vaig llegir jo en l’edició d’Anaya en aquells anys vuitanta. No sé que treien aquestes editorials d’enganyar al públic, però hauria de quedar ben clar que és un traducció i que una adaptació, que en aquella època es feien moltes per acostar la literatura al públic juvenil.