Los hijos del capitán Grant, de Jules Verne.

Un dels darrers llibres recuperats de la biblioteca municipal de Llíria és aquesta novel·la de Jules Verne editada (no molt bé!) en dos volums i complementada amb dues històries curtes. La veritat és que no sé si la intenció de Verne es contar-nos una història i si amb l’excusa d’aquesta història mostrar al públic (i per tant ensenyar) els seus coneixement geogràfics o d’altres ciències i, per aquesta raó, fa donar als protagonistes quasi la volta al món resseguint el paral·lel 37 al sud de l’equador, des de Xile fins a Nova Zelanda. Però tret d’aquest anècdota val la pena rellegir els clàssics de l’autor francès i més ara que amb el google maps al costat pots trobar de seguida el camí fet pels protagonistes, una eina que no teníem quan eren xiquets.

El dos volums es completen amb L’experiment del Dr OX, un científic que potser amb bones intencions intenta animar la vida d’una ciutat molt avorrida utilitzant el gas de les canonades de la llum. Més tard, els nazis van fer una cosa semblant però sense bones intencions. L’altra és una petita aventura d’un vaixell escocès que vol trencar el bloqueig de l’armada ianqui per entrar a fer contraban a la ciutat de Charleston durant la guerra de secessió americana, d’ací el títol De Glasgow a Charleston. Al mateix temps es veu el canvi d’opinions polítiques del capità del vaixell sobre el tema de l’abolicionisme.