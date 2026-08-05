Llíria, Jaume I, Jaume II, Martí l’humà i el Duc.
Publicat el 5 d'agost de 2026 per vicent montesinos
Llíria:
750 aniversari de la mort de Jaume I i aquest encara continua tenint un carrer secundari al poble i l’assassí Berwick un dels principals.
700 anys del monestir de Sant Miquel, el seu fundador Jaume II no té cap carrer al poble i el seu reformador Martí l’Humà un plaça petita a la part alta del poble envoltada de les glòries del nacionalisme espanyol i mentrestant l’assassí Berwick té una de les vies principals del poble.
Tants anys de “democràcia” per a què?
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