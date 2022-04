Llibertat, anarquia i un aforisme cada dia XLIV

Hui ens toca rebre a nosaltres:

El seu amic Josep Pla va fer una barreja:

Ai, Reparada, que és trista la vida

quan es comença de tenir cabells blancs

i es descobreix que aquestes formes fines

seran d’un distret menestral!

Tu, Reparada, tens unes aparences

plenes de secrets i d’encants,

llargues, plenes, vives,

com les corbes d’un corball.

Ai, Reparada, si sabessis

les combinacions que es podrien fer

amb les teves el·lipses concretes

i el meu pensament…!

Si tu i jo, Reparada, poguéssim

anar un vespre carretera avall,

et dibuixaria les premisses

de la geometria elemental.

Tu hi posaries les corbes

i jo el càlcul integral,

i passaríem llargues estones

fent equacions de segon grau.

Et convenceries, Reparada,

que la geometria és important,

que per treure el suc de les coses

s’ha d’haver llargament meditat.

El corball és un peix negroide

que, sobre el llom esquitxat de blau,

hi té la rojor del crepuscle

entelat per un gris suau.

Però tot això són somnis i quimeres

de la cuina de Mon Amador.

Tu seràs una excel·lent carnissera

i jo un enze sense to ni so.

Però si la menestralia et fatiga algun dia

i vols una sensació rutilant,

jo vindré a ensenyar-te geometria,

mentre el retard no sigui exagerat.

Posa la direcció ben exacta,

escriu-me una postal!