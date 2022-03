Llibertat, anarquia i un aforisme cada dia XLI

Ja sé que està repetit però l’actualitat mana:

Sí, vull ser maleducat, no m’han donat una altra opció. Més de 30 anys treballant al món de l’ensenyament defensant la meua llengua a les dues ribes del riu Sénia, per a que ara vinguen uns fills de putes de polítics que no volen caure de la poltrona i en uns minuts llencin per terra tota la feina feta per molts professionals durant molts anys. Jo, com diu l’aforisme, no puc tenir educació amb aquests penques, que han demostrar que són uns traïdors al seu país i a la seua llengua: dimitiu i torneu-se’n a casa, fills de putes.