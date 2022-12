Els que recorren a la cultura per justificar les seues guerres veuran com la seua cultura es vista com una enemiga.

Timothy Garton Ash (Historiador. Catedràtic d’Estudis Europeus de la Universitat d’Oxford).

A propòsit de Vladimir Putin, però també es podria aplicar als veïns de ponent.