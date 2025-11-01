Llei Rovira: la gent sap el que vota?
Després de l’aplicació de la nefasta llei Rovira i el seu infame referèndum de llibertat educativa al meu centre va eixir un grup de 4t d’ESO en castellà, per tant calia augmentar el nombre d’assignatures en aquesta llengua, una d’aquestes era la Geografia i història. Però a l’inici de curs encara no ens havien arribat els llibres d’aquesta assignatura en castellà, així que vaig decidir repartir-los en valencià i quan arribaren els que havien demanat canviar-los (uns 2o alumnes). Fa un mes varen arribar i vaig avisar, tant jo com la professora de l’assignatura que portaren els llibres en valencià per canviar-lo per els de castellà. Un més després només 7 o 8 alumnes alumnes han fet el canvi. Aleshores la reflexió és la següent: per a que collons heu votat la llengua vehicular en castellà si després no vos preocupeu gens per canviar els llibres? sabeu que heu votat o simplement heu votat en contra del valencià? vos heu hauríeu de fer mirar!
Però no obliden qui té en realitat la culpa d’aquesta situació i d’altres igualment ridícules, el Sr. Rovira i el Sr. Mazón.