L’Imperi, de Ryszard Kapuscinski V

A vegades aquests arbres genealògics són encara més enrevessats i complicats, de manera que molts no se senten lligats a cap nacionalitat. I aquest és precisament l’Homo sovieticus; no es tracta de la consciència o postura vital, sinó del fet que el seu únic indicador social és la pertinença a l’estat soviètic. Després de la caiguda d’aquest país, aquest gent busca un nova identitat (o almenys aquells que s’ho plantegen).

Aquest Homo sovieticus ètic és producte de la història de la URSS, abundant en migracions, trasllats, deportacions i moviments de població constants, intensiu, massius. Aquest tràfec comença al segle XIX amb les deportacions a Sibèria, així com amb l’expansió colonial per Àsia, però no és fins al 1917 quan cobra força. Milions de persones perden un sostre sobre el cap i omplin els camins………………