L’Imperi, de Ryszard Kapuscinski, VII

Com es va construir el comunisme? El comunisme el va construir Stalin amb l’ajuda dels bezprizorny. Milions de nens orfes, famolencs i descalços deambulaven pels camins de Rússia. Robaven el que podien. Stalin els va tancar en internats. Allà aprenen a odiar, i quan es feien grans els vestien amb uniformes de l’NKVD. I l’NKVD mantenia la població en un estat de terror animal. Vet aquí el comunisme.

Quin era el tauler d’escacs d’Stalin? Va dispersar les nacions de tal manera, les va barrejar i recol·locar de tal forma, que ara no es pot moure ningú per no moure algú altre, per no perjudicar-lo. Hi ha trenta-sis conflictes frontereres, potser més i tot. Vet aquí el taules d’escacs d’Stalin, la nostra principal desgràcia.