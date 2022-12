L’Imperi, de Ryszard Kapuscinski IV

La segona cosa que crida l’atenció aquí és el caràcter secular dels prejudicis imperants, la tirania dels estereotips. Aquí tot va quedar definit, fixat, sancionat en en temps que es perd a les albors de la Història. Ningú pot realment explicar per què els armenis i els azerbaidjanesos s’odien tant. S’odien i punt! Tothom ho sap, ho han mamat amb la llet de la mare. A aquest impertorbabilitat dels prejudicis l’ha afavorit tant l’aïllament reciproc (les muntanyes!) com el fet que tota la regió del Caucas s’hagi trobat encaixonada entre estats molts endarrerits: l’Iran, Rússia i Turquia. El contacte amb el pensament liberal i democràtic d’Occident no hi era possible i els veïns no fornien d’exemples edificants. No hi havia de qui aprendre.

Afrancesados! liberales! masones!…..