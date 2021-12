L’estaca de Lluís Llach, de Jordi Vila Delclòs

Un petit còmic homenatge a la mítica cançó i a la gent que lluita per la llibertat del seu país.

L’avi Siset em parlava

De bon matí al portal,

Mentre el sol esperàvem

I els carros vèiem passar.

Siset, que no veus l’estaca

A on estem tots lligats?

Si no podem desfer-nos-en

Mai no podrem caminar!

Si estirem tots ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

Si tu l’estires fort per aquí

I jo l’estiro fort per allà,

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.

Però Siset, fa molt temps ja

Les mans se’m van escorxant

I quan la força se me’n va

Ella es més ample i més gran.

Ben cert sé que està podrida

Pero és que, Siset, pesa tant

Que a cops la força m’oblida,

Torna’m a dir el teu cant

Si estirem tots ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

Si tu l’estires fort per aquí

I jo l’estiro fort per allà,

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.

L’avi Siset ja no diu res,

Mal vent que se’l va emportar,

Ell qui sap cap a quin indret

I jo a sota el portal.

I, passen els nous vailets,

Estiro el coll per cantar

El darrer cant d’en Siset,

El darrer que em va ensenyar.

Si estirem tots ella caurà

I molt de temps no pot durar,

Segur que tomba, tomba, tomba,

Ben corcada deu ser ja.

Si tu l’estires fort per aquí

I jo l’estiro fort per allà,

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.

Si tu l’estires fort per aquí

I jo l’estiro fort per allà,

Segur que tomba, tomba, tomba

I ens podrem alliberar.