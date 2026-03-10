Les síl·labes del teu nom, de Carme Cardona.
Publicat el 10 de març de 2026 per vicent montesinos
Un crim sense resoldre, un altre crim amb dubtes i un ambient polític poc decents conflueixen en aquesta nova novel·la de l’autora de Benaguasil per a construir una trama de novel.la negra ambientada a la nostra comarca i al cap i casal. Una detectiva privada poblana rep un estranya encàrrec que tots semblen resolt que la portarà a submergir-se en una València negra i també a recordar persones del passat que semblaven oblidades. Un trama ben ordida en la que els naturals del Camp de Túria podem identificar llocs de la nostra comarca, i això ens impedeix ser imparcials durant la lectura: CSI al Camp de Túria.
