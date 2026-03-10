Entre el Túria i el Ridaura

el bloc de vicent

Les síl·labes del teu nom, de Carme Cardona.

Publicat el 10 de març de 2026 per vicent montesinos

Un crim sense resoldre, un altre crim amb dubtes i un ambient polític poc decents conflueixen en aquesta nova novel·la de l’autora de Benaguasil per a construir una trama de novel.la negra ambientada a la nostra comarca i al cap i casal. Una detectiva privada poblana rep un estranya encàrrec que tots semblen resolt que la portarà a submergir-se en una València negra i també a recordar persones del passat que semblaven oblidades. Un trama ben ordida en la que els naturals del Camp de Túria podem identificar llocs de la nostra comarca, i això ens impedeix ser imparcials durant la lectura: CSI al Camp de Túria.

