Les llunes de Russafa, d’Adolf Beltran.

Quatre part té aquesta novel·la, quatre parts que són les fases de la lluna i metafòricament semblen guiar les històries que en ella es conten. Lluna Plena, tot sembla anar bé, tant a la Russafa de València com a la de Bagdad. Lluna minvant, les coses comencen a complicar-se per passar a la lluna nova, la foscor, on tot va malament. Però després ve la lluna creixent i el poder ressorgir de les cendres i renaix l’esperança d’un futur millor (almenys per alguns).

Aquest llibre l’he agafat prestat aquesta darrera setmana de la biblioteca de l’institut.