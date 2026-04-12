Les dictadures dels nostres temps, d’Andreu Nin
A la darrera Fira del llibre vell i d’ocasió de València em vaig trobar aquest llibre del polític vendrellenc del POUM i la curiositat em va picar. Quan vaig treballar a l’institut de El Vendrell es va voler posar nom al centre, que era encara de FP i un dels noms candidats era Andreu Nin. Les forces conservadores de CiU no estaven d’acord i aquell any no es va fer res (curs 94-95). No sé que es faria després, però crec que finalment es va posar el nom del polític del POUM assassinat per l’estalinisme a l’antic institut de FP de la localitat.
El llibre és una resposta del polític del POUM feta al 1930 a un altre llibre sobre el mateix tema escrit l’any abans pel polític conservador Francesc Cambó i on li fa un repassada monumental a les tesis defensades pel polític de la Lliga Regionalista, deixant la pregunta final si és que en realitat Cambó intenta defendre’s del seu suport a la dictadura de Primo de Rivera. El problema que note és que molts dels punts que defensa Nin sobre la dictadura del proletariat anys després varen ser tots bandejats per l’estalinisme i a ell li va costar la vida a mans dels agents de Stalin.