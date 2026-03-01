Les cicatrius de València, de Víctor Maceda.
Publicat el 1 de març de 2026 per vicent montesinos
L’historiador Plutarc va escriure les vides paral·leles en els quals comparava les biografies de dues personalitats de l’antiguitat. En aquest llibre, el periodista de la revista El temps fa un exercici semblant en els que compara les dues catàstrofes més importants que ha patit el País Valencià als darrers, la riuada del 1957 i la Dana del 29 d’octubre del 2024. A més del fets es comparar com varen afrontar les autoritats de l’època la situació i els d’ara no queden ben retratats (tant l’autonòmica com la central). També compara aquests fets i reaccions amb altres episodia més recents com la pantanada de Tous del 1982 o la Dana del Baix Segura del 2019 on es veu clarament la ineptitud de les autoritats actuals.
Molt recomanable.
