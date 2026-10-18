L’era de Hitler i com la sobreviurem, d’Alec Ryrie
Quan vaig interessar-me per aquest llibre pensava que era un llibre d’història, però no és així. És més un assaig sobre ètica i política i la crisi de valors que patim actualment amb l’ascens dels pensament d’extrema dreta i aquests polítics populistes que ens toca patir actualment i de com intentar canviar aquesta situació, cosa que veig un poc complicada (l’autor és més optimista).
La raó del títol la trobareu si el llegiu, però aquesta era de Hitler que esmenta l’autor és precisament a partir del final de la II Guerra Mundial fins als nostres dies, anys durant els quals en viscuts sempre amb un valors sempre a la contra del que va passar en aquella guerra, però els anys passen i surten altres problemes que cal abordar amb altres propostes i no sempre amb les amenaces de que vindrà els dolents (que ho són) sense oferir res més, com sembla que passarà a les properes eleccions espanyoles del proper mes de novembre.