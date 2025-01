Lauro……a la fi, completa

Des de 1984 s’edita la revista Lauro en diferents anys i de manera un poc irregular. Com els primer 4 números encara vivia a Llíria els vaig comprar durant la meua època d’estudiant, però en haver-me d’anar a treballar a fora de poble no vaig poder aconseguir molts dels que van fins a l’any 2018, quan ja havia retornat al poble. Gràcies a gent com Pep Vialcanet, Imma Molina, Manolo Sánchez, la biblioteca municipal o la llibreria City Book del poble he aconseguit completar-la. Gràcies a tots!