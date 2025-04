Las buenas intenciones, de Max Aub.

Em vaig trobar a la biblioteca municipal de Llíria aquesta novel·la de l’escriptor valencià d’origen francoalemany. Un autor prou desconegut per a la majoria del gran públic i que té una fundació amb el seu nom a la capital de l’Alt Palància, Sogorb. En aquesta novel·la ens narra la vida d’un noi madrileny d’origen segovià que quedarà marcada per, com diu el títol, les bones intencions que té cap a altres persones, sobretot sa mare, i el caràcter tarambana del seu pare. Unes bones intencions que no sempre es poden realitzar o no tenen el resultat esperat i poden ser contraproduents. Aquesta és la part central del relat, ja que al mateix temps ens fa un retrat del que seria la situació de l’estat espanyol des de els anys del dictadura del general Primo de Rivera fins al final de la Guerra Civil.