L’any Fuster no acaba mai XV

La muixeranga d’Algemesí? és muda. Si un dia, un poeta com cal li posa “lletra”, tindrem no una “cançó”, sinó un “cant”. Un cant nacional-popular.

Nestor Mont?: https://www.youtube.com/watch?v=H4MUo0s3IyI

Visc a un país,

bressol de gent

Que guarda

les arrels del temps

Un temps de futur,

fent pinya amb tu

Aixecant la dignitat

Un mar de persones

alçant-se com les ones, amunt!

Amunt buscant el cel

Buscant l’estel

De la nostra llibertat

Visc a un país

Al marge del ponent

Donant la cara

Al vent del món

Alçant-se al bon matí

Per treballar

I llaurar el seu destí

Un país alegre

Combatiu i que va recte, amunt!

Amunt buscant el cel

Buscant l’estel

De la nostra llibertat