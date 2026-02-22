L’any de la boira, de Joanjo Garcia.
Al finals de l’0ctubre passat vaig comprar aquest llibre a la Plaça del llibre per a la meua dona i un parell de mesos després ja l’havien enviat de manera gratuïta als professors de valencià del centre i per això el vaig fitxar per a la biblioteca. No sé si aquesta és una bona política editorial per a guanyar diners, potser haurien de deixar una mica més de temps per a poder vendre’l per les botigues, no?
A part d’aquesta reflexió sobre el mon editorial el darrer llibre de Joanjo Garcia, adreçat al mercat juvenil, ens acosta a les trames de captació d’adolescents per a “sectes” estranyes, en aquest cas amb l’ham de triomfar i fer-se rics amb poc esforç. Ens mostra un adolescent que té una vida normal i que es admirat per altres, però després d’un fracàs amorós es captat per una espècie d’estafa piramidal i això fa que la seua vida canvie i la seua relació amb els amics ( i sobretot una amiga molt intima) o la família es veja afectada.
Potser aquest perills ara, amb les noves tecnologies, són més propers o es veuen més, però jo recorde que quan vaig acabar la carrera i no tenia feina, cap al 1991 em varen volen estafar amb un xarxa de compra online de productes. T’ho venien molt bonic, però ja aleshores m’ho vaig olorar i educadament vaig dir que no volia participar, que no ho veia clar. Potser amb els mitjans que tenen ara l’abast m’hagueren enganyar més fàcilment i hauria caigut en una clara estafa piramidal?