L’àmfora fenícia, d’Ivan Carbonell Iglesias.

Aquest era un dels pocs llibres sobre les aventures d’aquesta colla de xics i xiques de Cocentaina creada per Ivan Carbonell fa alguns anys. Com feren fa poc una segona edició he pogut aconseguir-la i crec que completar tota la vida literària d’aquests personatges juvenils que tan bé fan pel foment de la lectura entre el públic juvenil i no tant jove.

Aquesta vegada l’autor porta a la seua colla a la Marina Alta a unes vacances que es veuran trasbalsades per un fets i un estrany descobriment d’una àmfora fenícia i una moneda d’una ciutat grega perduda. Al mateix temps que ens narra les esdeveniments que afecten a la colla, l’autor ens apropa a les llegendes populars de la comarca i a unes figures literàries tan dispars com Sant Vicent Ferrer i Chester Himes. El primer pel tema de les llegendes i el segon per la trama policíaca que es desenvolupa a la narració.

“Quan passà al costat del monument dedicat a Chester Himes s’aturà un segon i mirà el rostre de l’escriptor nord-americà que apareix a la maniseta.

-Chester Himes, amb tot el que ens està passant tu hauries fet una gran novel·la….”