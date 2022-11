L’abraçada què, de Roc Casagran.

Fa uns anys, gràcies a Mireia Vives i Borja Penalba vaig redescobrir a l’escriptor de Sabadell, Roc Casagran i la seua novel·la L’amor fora de mapa. Ja el coneixia d’una col·laboració que havia fet en un llibre escrit a quatre mans amb l’ex-jugador del FC Barcelona Oleguer Presas, Camí d’Ítaca. Després he continuat la seua trajectòria amb uns quants llibres i en la meua opinió millora amb els anys fins a aquest recull de poemes que anomena amb aquest estrany títol. Quan el compreu i el llegiu, ja entendreu el perquè.

No sóc molt aficionat a la poesia, ja que moltes vegades em costa entendre que em volen comunicar, però en el cas de Roc, és tot el contrari i després del Direm nosaltres o dels versos de L’amor fora de mapa, de seguida que he vist que ha tret un nou llibre, l’he comprat i el resultat ha estat superior a les meues expectatives, m’ha encantat. Poemes d’amor, de tendresa cap al fills, dedicats a altres persones, poemes de lluita per la nostra llengua i país,…..Trobareu poemes per a cada gust i potser, com diu en ell en algun lloc, llençareu el mòbil al mar i agafareu un bon llibre.

Per cert, avui eixia a la venda un disc de Cesk Freixas on el cantautor música uns quants poemes de l’anterior llibre, Direm nosaltres.