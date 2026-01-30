La vida la Mississipi, de Mark Twain.
Potser el que diré és una barbaritat cronològicament parlant, però Mark Twain és el Jesús Moncada americà. El riu és el protagonista de moltes de les seus novel·les i a més sempre amb tocs d’humor. Si per l’autor de Mequinensa el protagonista és l’Ebre d’abans de fer els embassaments, per l’escriptor de Missouri és el riu Mississipi al segle XIX, i més en aquest llibre una mica autobiogràfic on ens conta la seua relació amb el riu que travessa els Estats Units de nord a sud. Una primera part on conta al seua experiència de jove com a pilot dels vapors que solcaven el riu i una altra segona part, on ja de major i després de la Guerra Civil recorre el riu de la seua joventut explicant els canvis que troba deguts al pas del temps i a les conseqüències de la guerra.