La vida la Mississipi, de Mark Twain: unes notes d’humor.
Sembla ser que a Mark Twain no li agradava molt la literatura romàntica de Walter Scott:
“Un curiosa demostració del poder d’un sol llibre per a bé o per a mal és l’efecte que han provocat el Quixot i Ivanhoe. El primer va desmuntar l’admiració mundial que es tenia per les bestieses cavalleresques medievals, el segon les va restaurar. Pel que fa la nostre Sud, la bona feina feta per Cervantes és pràcticament lletra morta, gràcies a l’eficàcia de l’obra de Walter Scott a l’hora de carregar-se-la.”
O al president Andreu Jackson:
“Si en aquella temps haguéssim disposat de telègraf submarí, aquella última sang no s’hauria vessat (es referix a la batalla de Nova Orleans una vegada acaba la guerra de 1812 sense que les notícies del tractat de pau hagueren arribat a la ciutat), aquelles últimes vides no s’haurien perdut i, encara millor, probablement Jackson no hauria estat mai president. Ens hem recuperat dels danys de la Guerra de 1812, però no d0’alguns dels que ens va causar la presidència de Jackson.”