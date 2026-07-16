La vida és allò que passa mentre esperes un match, de Gemma Pasqual i Escrivà.
La darrera novel·la de Gemma Pasqual, La puta i la santa, estava ambientada al barri de Sants i ens narra dues històries paral·leles de dues dones en diferents èpoques. Ara, en aquesta nova novel·la l’autora d’Almoines ens trasllada a un altre barri barceloní, el Poble Sec on amb el rerefons de la transformació (turistificació i/o gentrificació, millor dit) d’aquest en narra com una noia que va per la trentena intenta salvar el negoci familiar i a la vegada cercar alguna relació que no li faça perdre la seua independència vital. Un grup de personatges que freqüenten la seua granja (sense oblidar el toc valencià) li ajudara en aquests propòsits, cadascú a la seua manera, i tot, narrat amb molt d’humor i sense cap vergonya al hora de parlar de sexe (Sex in Poble-sec).
“La vida és el que passa mentre estàs ocupada fent altres plans.”(Life is what happens to you while you’re busy making other plans, John Lennon)