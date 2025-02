La veritat sobre la llum, de Audur Ava Ólafsdóttir

Els islandesos varen escollir a l’any 2013 el que ells pensaven que era la paraula més bonica de la seua llengua, i aquest va resultar ser “Ljósmódir” que vol dir llevadora o “comadrona” en castellà. En islandès és una paraula composta per les paraules mare i llum (módir i ljós). I amb aquest inici l’autor ens delita amb una història sobre una família islandesa que s’ha dedicat a aquesta feina durant generacions i ens relata com és aquesta en una terra tan inhòspita com Islàndia, on quan s’acosta el Nadal de llum precisament no en tenen molta i amb unes previsions meteorològiques no gaire bones.

Una veritable sorpresa, ja que pensava que dels països nòrdics només ens arriba novel·les policíaques i de crim que després es transformen en pel·lícules d’èxit.

