La última victoria, de Roger i Guillem Escriche

A la fira del llibre de Riba-roja de Túria es sol posar una parada de còmics interessants. L’any passat ja els vaig comprar El partido de la muerte i aquest any m’he decidit per aquest titulat La última victoria. Quin serà el proper any?

En aquest comic, aprofitant la cursa de cotxes organitzada per la Penya Rhin al circuit de Montjuïc en 1936 els autors ens narren la fugida dels opositors al regim nazi de Hitler i de com els serveis secrets nazis instal·lats a Barcelona intentaven capturar-los i retornar-los a Alemanya, o directament eliminar-los allà mateix. Una història contada amb el recurs cinematogràfic del flashback (analepsi en la nostra llengua) per donar emoció i coherència a la narració.

Molt recomanable. Ara en un país normal i no a la colònia espanyola on ens toca viure, aquest còmic seria en la nostra llengua i no en la de l’opressor.

Anècdota: la cursa la va guanyar Tazio Nuvolari amb un Alfa Romeo i els corredors que hi surten són els personatges reals. La resta, inventat però real amb molta probabilitat.