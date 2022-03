La transpariencia del tiempo, de Leonardo Padura.

“No sabe usted que Francesc Macià estuvo en La Habana después de su loco intento de invadir Cataluña para independizarla. Y aquí se escribió un proyecto de Constitución republicana…Hasta la bandera independentista catalana se creó en Cuba…Dicen que por eso se parece a la cubana, con la estrella solitaria. Había muchos nacionalistas catalanes que pensaban que debían seguir el ejemplo de Cuba e independizarse de España.”

Quan vaig estar a Cuba cap a l’any 1998 em vaig trobar un cantant que sabia més història de Catalunya que molts catalans en aquells anys. El senyor ens va deleitar amb una cançó improvisada cantant alguns dels fets més destacats de la nostra història. I sembla que al món literari passa el mateix, alguns cubans saben més del nostre país que no pas molts dels nostres veïns.

Anècdotes a part, aquest llibre més que un llibre policíac on un ex-policia de La Havana a punt de fer els seixanta anys intenta resoldre un cas en que un dels objectes robats és una Mare de Deu desapareguda d’un petit poble imaginari de la Garrotxa durant la guerra civil i que probablement tingui els seus orígens a Terra Santa, és tracta d’una dura descripció de la societat havanera actual amb totes les seus virtuts i defectes. Pel que he llegit sembla que la situació des de l’any 98 quan vaig anar encara ha anat a pitjor.

He fet una bona descoberta amb aquest autor cubà. M’ha agradat el llibre, amb tocs d’humor i intriga l’estil de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, i critica social a l’estil de Vàzquez Montalbán. I en el cas d’aquest llibre alternant,per donar coherència a la trama de la verge desapareguda, capítols d’història-ficció ambientats al nostre país, més concretament a l’Alta Garrotxa. Personalment, he recordat les excursions que he fet per la zona, com l’ascensió al pic de les bruixes, que ix al llibre o les caminades que feien per L’Havana vella l’any que hi van anar.

Encara conserve una fotografia del cantant que he mencionat abans: