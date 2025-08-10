La subjugació de les dones, de John Stuart Mill.
“L’objectiu d’aquest assaig és explicar, amb tanta claredat com pugui, la base d’una opinió que he sostingut des del primer moment en què vaig tenir format algun tipus d’opinió sobre els afers socials o polítics i la qual, en comptes d’afeblir-se o modificar-se, s’ha anat enfortint de manera constant amb el progrés de la reflexió i l’experiència vital: que el principi que regula les relacions socials existents entre tots dos sexes -la subordinació legal d’un sexe a un altre- és erroni en si mateix i resulta avui, un dels impediment més importants per al progrés humà; i que caldria reemplaçar-ho per un principi de perfecta igualtat, que no admetés cap poder o privilegi per una banda, ni incapacitat per l’altra.”
Açò va ser escrit al 1896, fa quasi cent-cinquanta anys i hem avançat molt des d’aleshores amb aquest tema, però hem avançat prou? hem arribat a aquesta igualtat desitjada pel filòsof i polític britànic? La resposta és negativa evidentment, ja que si això fora cert no caldrien totes aquestes polítiques de foment de la igualtat amb quotes de representació que segurament al pensador anglès no li farien cap gràcia, com a bon liberal que era.
