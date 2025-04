La por de la bèstia, d’Anna Moner

Enguany Sant Jordi va venir des de Girona, i més concretament des del la Llibreria-cafeteria Somia vins i llibres, en forma d’aquest intrigant relat de misteri de l’autora de Vila-real, Anna Moner.

L’autora, utilitzant els seus coneixement sobre art, literatura, i altres especialitats no tan relacionades amb el món del llibres en narra com un assassí en sèrie va apropant-se a les seus víctimes per realitzar els seua macabres desitjos, però es trobarà amb una víctima molt especial que no és el que aparenta i que no es deixarà enredar tan fàcilment com ell esperava.

