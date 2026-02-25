Entre el Túria i el Ridaura

La petita, no la veren?

Publicat el 25 de febrer de 2026 per vicent montesinos

Fa uns anys l’ajuntament de Llíria va retirar la placa en honor al feixista Marco Merenciano, deixeble de Vallejo-Najera i delator de Peset Aleixandre:

Cantava massa, era massa gran i ja tardaven massa en retirar-la. Però se n’oblidaren de la petita, tapada per cables, però igual de vergonyosa que l’altra:

Pensa fer alguna cosa l’ajuntament de Llíria ara que encara manen els que s’autoanomenen progressistes?

