La petita, no la veren?
Publicat el 25 de febrer de 2026 per vicent montesinos
Fa uns anys l’ajuntament de Llíria va retirar la placa en honor al feixista Marco Merenciano, deixeble de Vallejo-Najera i delator de Peset Aleixandre:
Cantava massa, era massa gran i ja tardaven massa en retirar-la. Però se n’oblidaren de la petita, tapada per cables, però igual de vergonyosa que l’altra:
Pensa fer alguna cosa l’ajuntament de Llíria ara que encara manen els que s’autoanomenen progressistes?
