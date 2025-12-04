La peste escarlata, de Jack London
A inicis de la dècada dels 90 del segle passat varen aparèixer a Madrid dos diaris nous, que arribaven a quiosc del campus de Burjassot de la UV. Un era El Mundo i l’altre El Sol (copiant el nom d’un antic diari d’inicis del segle XX que va durar fins al 1939). Un era clarament de dretes i l’altre era més de centre-esquerra. Per a desgràcia dels espanyols va desaparèixer aquest darrer, només va durar dos anys.
Aquest diari va començar fent promocions literàries venent llibrets a només 100 pessetes i un d’aquests és el que em vaig trobar fa unes setmanes a la biblioteca municipal de Llíria. En aquest cas una història futurista de Jack London, més conegut per les seues novel·les d’aventures o per la novel·la Martin Eden, on ens presenta un tràgic futur per la humanitat desprès de patir una pandèmia a nivell mundial. Els poc humans que queden retornen als seus origen recol·lectors i caçadors per a poder sobreviure i la natura salvatge torna a ocupar el lloc que abans ocupava. Al final deixa una porta oberta a l’esperança i al retorn de les millors coses de la civilització perduda.