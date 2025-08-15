Entre el Túria i el Ridaura

La passadora, de Laia Perearnau.

Publicat el 15 d'agost de 2025 per vicent montesinos

Després de ser testimoni d’un crim una noia del poble de Bescaran, a l’Alt Urgell, ha de refugiar-se a Andorra fugint de l’assassí que la busca per evitar el seu testimoni. Allà entra en contacte, gracies al seu germà que fa de contrabandista i passador amb la xarxa de passadors dirigida pel solsoní Francesc Viadiu i començar la seua aventura per les muntanyes del Pirineu ajudant a passar fugitius que fugen la barbàrie nazi durant la II Guerra Mundial. La història fictícia però barrejada amb fets i personatges reals es complementa amb la història amorosa de la protagonista amb un estrany jove que troba per les muntanyes andorranes.

Entretinguda de llegir i en alguns capítols se’t fa difícil deixar de continuar llegint, a mi m’ha recordat un altre llibre que vaig llegir ja fa molts anys del qual es va fer una sèrie a TV3, Entre el torb i la Gestapo del solsoní Francesc Viadiu o la recent pel·lícula El fred que crema de Santi Trullenque.

