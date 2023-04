La nova mestra, de Carme Cardona

En plena dictadura franquista un mestra jove arriba a un poble perdut a la muntanya on les ferides de la guerra civil encara estan massa obertes. L’ambient repressiu de l’època i un poc de misteri ambienten la trama des de l’arribada de la mestra a l’escola on ha de treballar, mentre aquesta intenta esbrinar la veritat del que va passar allà quan els feixistes prengueren el poble i, sobretot la misteriosa desaparició de mestra que treballava allà durant els anys republicans. Uns grup de veïns es veuran involucrats en la trama i de manera directa o indirecta li ajudaran a resoldre el misteri final i amb un epíleg on potser Carme vol fer un petit homenatge a The Shining, la terrorífica pel·lícula d’Stanley Kubrick.

Després de la seua primera novel·la, que també va guanyar un premi, l’autora de Benaguasil baixa més al món real en aquesta història ambientada en un claustrofòbic poble de muntanya, però sense oblidar alguns tocs de fantasia ben incrustats dins de la trama. Potser a alguns els pot recordar la pel·lícula El laberint del faune en els primers capítols, però no és així. Carme recorre al genere fantàstic però no abusa d’ell i així es fa més creïble la narració i l’ambientació d’aquesta. Molt recomanable.