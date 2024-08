La noche inmóvil, d’Alfons Cervera.

Vaig trobar aquesta vella novel·la d’Alfons Cervera de segona mà. L’edició és del 1999 i està dedicada a l’antiga propietària. En aquest novel·la més centrada en la figura del seu avi Alfons ens torna a contar amb el seu peculiar estil la vida al poble de Los Yesares (no vaig a dir quin poble és, però a aquestes alçades ja ho hauríeu de saber) des de la guerra de Cuba fins els darrers anys del franquisme i la mentida aquesta que es han venut com a transició. Desfilen per les seus pàgines els personatges d’altres de les seus novel·les anteriors i posteriors (això no es podia saber el 1999) però mail seguint un ordre cronològic, sinó que potser segueix el records gens ordenats de l’avi del protagonista, que des del portal de la seua casa va veient passar el temps i sempre té algú que li informa del que no veu des d’allà.

-Se ha muerto Franco, abuelo.

-¿Y a mí qué?