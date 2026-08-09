La música y los números, de Pitàgoras a Schoenberg; d’Eli Maor.
Publicat el 9 d'agost de 2026 per vicent montesinos
A la darrera visita que vaig fer al Caixaforum de València a veure l’exposició sobre Els mons d’Alícia (de Lewis Carroll) com encara estava l’exposició de Música i matemàtiques encara vaig poder comprar a la botiga del museu aquest interessant llibre sobre la relació entre les matemàtiques i la música al llarg de la història. La veritat és que la música ha influït prou en la investigació matemàtica o de la física però al revès no tant, malgrat la quantitat de ciència subjacent que hi ha en aquesta.
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