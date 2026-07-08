La mirada del cocodril, de Juli Alandes.
Vaig trobar aquest llibre a la biblioteca de l’institut i em va fer gràcia que l’autor fora Juli Alandes, professor de l’IES La Vereda de La Pobla de Vallbona i contrincant meu a la lliga comarcal del Paraulogic que organitza Vilaweb.
El llibre és una trama policial que intenta resoldre un crim que volen adjudicar a una persona innocent. L’ex-inspector del Mossos d’Esquadra, Miquel O’Malley, juntament amb la seua parella Mat Boïls, periodista, intentaran resoldre aquest crim que té vinculacions amb un estrany sicari sud-africà de malnom cocodril. Al mateix temps que es narren les investigacions es conta la història d’aquest personatge sorgit d’un veritable cor de les tenebres, històries que acabaran confluint al final de la narració.
La narració que comença amb la primavera valenciana de fa anys, que va ser el començament de la fi dels governs corruptes del PP que hem patit en aquest país, i que per desgràcia continuem patint després d’un parèntesi esperançador de 8 anys. Aprendrem el valencians d’una vegada? o ens tornarem a deixar prendre el pel? servirà per alguna cosa la vaga indefinida que hem fet enguany els mestres i professors?
Per cert, si Miquel O’Malley jugara a rugbi ho faria a la selecció d’Irlanda? com Jordi Murphy?