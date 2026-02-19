La llengua dels amics, de Joan-Daniel Bezsonoff.
Els seguidors de Joan-Daniel esperaven el seu retorn i com sempre no ens ha defraudat amb aquest petit llibre on ens explica la seua relació amb les diferents llengües que l’envolten i com ha anat trobant-les al llarg de la seua vida. Potser va estar molt desanimat pel resultat del procès independentista o per observar la situació del català a la vida diària, com ens ha passat i ens passa a molts del nord o del sud del país, però ha tornat i això és el que importa. Ha tornat a fer-nos passar una agradable estona amb les seues reflexions i ens ha invitat a reflexionar sobre que fer nosaltres per la supervivència de la nostra llengua:
“Els amants de l’occità als Països Catalans han d’entendre que no existeix cap màquina del temps per remuntar el temps. Val més que esmercin esforços a Alacant, l’Alguer, Perpinyà o l’Hospitalet del Llobregat. Catalunya, que encara no ha accedit a la plenitud nacional, no pot ser l’hospital de totes les nacions oprimides. Els jueus van salvar l’hebreu perquè van crear l’estat d’Israel. On és l’estat català? On és la nostra república?”
Tot això sense oblidar els seus tocs d’humor:
“Ens retrobarem al país llunyà on totes les nostres pobres llengües humanes són oficials?”
I l’amistat amb altres defensors de la llengua:
“Un dia vaig escriure a en Joan-Lluís Lluís que jo havia conegut la mateixa dissort que Bing Crosby, que s’havia trobat amb Frank Sinatra. En Lluís em va respondre: “Tu ets en Sinatra”. Un dels millors compliments que m’han fet mai.”