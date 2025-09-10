La llengua del Tercer Reich, de Victor Klemperer.
Com pot una dictadura feixista canviar una llengua o almenys intentar-ho? Com utilitzar-la per al seu profit gràcies al sinistre ministre de propaganda Joseph Goebbles? A aquestes preguntes és el que va intentar contestar el filòleg alemany d’origen jueu Victor Klemperer en aquest assaig que va publicar pocs anys després d’acabada al guerra amb totes les notes i apunts que havia pogut recollir durant els anys de dominació nazi al país.
Potser cal llegir aquest assaig només per evitar que torne a passar el mateix? ja que sembla que l’extrema dreta actual sembla bona deixeble del ministre de propaganda de Hitler i amb el mitjans actuals ho tenen molt més fàcil per difondre el seu missatge d’odi i de mentides per tot arreu, enganyant a massa gent, com varen fer els nazis al seu temps.