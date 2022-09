La llengua a la catedral de València.

Avui, sembla que entre dues bodes, em pogut fer una visita ràpida de franc a la catedral de València. Hem vist la tomba del poeta Ausiàs March i com teníem temps hem anat a la capella de Sant Calze. Allà tenien uns fulls d’informació en uns quants idiomes. La sorpresa ha esta després, quan llegint el que teòricament està en valencià, hem començat a trobar errades ortogràfiques i de lèxic, coses com Aleixandria ( no conec aquesta ciutat!), lliturgia (que és? un llit?), Valéncia, judeua, riquea, sanc ( em punxen i no m’ix), Anfos ( que és això aragonès?), ……… Com pot permetre l’Ajuntament de València una vergonya tan gran per a la ciutat!

Però el més sorprenent, és que hi ha un altre full, teoricament en català, gallec, basc i occità, ben escrit. Com si foren llengües diferents el que es parla al sud i al nord del Sénia! I més incongruent si veus que full en portuguès està la bandera de dos països on parlen aquest idioma: Brasil i Portugal. Aquests no són diferents!

Crec que tot això dona una pèssima imatge de la ciutat de València i l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa per posar remei a aquest vergonya que hem de patir els valencians!