La llegenda del sant bevedor, de Joseph Roth.

Uns dels llibres que vaig comprar a la darrera fira del llibre de Nadal de l’Ateneu de Bétera va ser aquest relat curt de l’autor austríac Josep Roth, del qual ja coneixia un relat molt més llarg, La marxa Radetzky. En aquest cas l’autor ens trasllada a la ciutat de París a inicis de segle (o potser entre guerres) per narrar-nos la caiguda moral d’un ex-miner silesià atrapat al problema de l’alcohol. Malgrat el seus intents o les intervencions miraculoses per intentar deixar aquest problema, sempre apareixerà algú o alguna circumstància que el farà tornar a recaure fins a desenllaça final. Un relat molt curt i agradable de llegir malgrat la duresa del tema tractat.

Hi ha una versió cinematogràfica protagonitzada per l’actor Rutger Hauer, però no l’he vista. Ara no sé la raó però a mi em recordava una altra pel·lícula protagonitzada per Jack Nicholson que si que vaig veure que es deia Ironweed (Espina de ferro) i dirigida per Hector Babenco.

L’anècdota és que vaig comprar una edició bilingües en alemany-català. Quan tenia 24 anys vaig intentar estudiar aquest idioma a l’acadèmia Cultura Pràctica de Terrassa, però només vaig durar una any. Llegint la part en alemany he recorda algunes paraules i algunes construccions. Res més, aquest idioma és molt difícil! he he he.