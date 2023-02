La llarga migdiada de Déu, de Pep Coll.

La meua opinió com ateu convençut és que de migdiades, res de res: un ésser inexistent no pot ajudar ningú i si els jueus esperàvem que aquest ésser els ajudés la portàvem clara, com va succeir. Tret d’aquesta valoració personal sobre el títol de la darrera novel·la de Pep Coll, només em queda que recomanar-la, sobretot si eres un apassionat de la història durant la II Guerra Mundial i un amant del Pirineu. En aquesta novel·la Pep Coll barreja les vivències de diferents personatges que van a parar, per diferents circumstàncies al departament de l’Arieja a Occitània durant l’ocupació alemanya durant el conflicte bèl·lic o sota el domini del govern titella de Vichy. Exiliats catalans, jueus alemanys separats de les famílies, soldats alemanys amb els seus problemes personals, voluntaris suïssos que ajuden al orfes es concentren en aquesta zona propera a la serralada pirinenca, cadascú amb els seus objectiu i il·lusions que alguns aconseguiran malgrat la presència dels soldats alemanys a la frontera.