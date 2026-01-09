La lira desafinada del Pitágoras, d’Almudena Martín Castro
El passat mes de desembre vaig anar al Caixaforum de València a veure l’exposició Música i matemàtiques que estarà fins al mes d’agost d’enguany. Una exposició on mostra de manera interactiva la relació entre la música i les matemàtiques, des de Pitàgores fins als nostre temps, passat per les sèries de Fourier. A l’eixida vaig passar per la botiga del museu i vaig comprar aquest llibre amb el títol tan atraient on l’autora ens narra durant 8 capítols (les notes de l’escala musical) i un poc més, com la música ha influït ( per a bé i per a mal) als físics i matemàtics en les seues investigacions i descobriments. Una bonica obra divulgativa i una agradable sorpresa, ja que qüestiona de manera argumentada l’ús per part dels antics grecs de la proporció àuria, un nombre irracional allunyat de les proporcions senzilles que admiraven els pitagòrics.